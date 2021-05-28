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Antalya Barosu’ndan Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili suç duyurusu

Antalya Barosu, suç örgütü yöneticisi Sedat Peker’in kendisine ait YouTube kanalında öne sürdüğü iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İsmail AKIN
Güncellenme: 15:55, 28/05/2021
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Antalya Barosu’ndan Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili suç duyurusu

Antalya Barosu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada; “Sedat Peker isimli kişinin kendine ait YouTube kanalında bir süredir ileri sürdüğü ve demokratik bir hukuk devleti açısından asla kabul edilemeyecek, meşrulaştırılamayacak iddialarla ilgili, Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Korkut Eken, Erkam Yıldırım ve soruşturma sürecinde tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında etkin bir soruşturma yapılması ve sonunda da kamu davası açılması istemiyle suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.
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