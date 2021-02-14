Antalya Tabip Odası: Covid-19 aşısında randevu sistemleri çöktü

Corona virüsü aşısının 65 yaş üstüne yaygın olarak yapılmaya başlanması, aşı randevusu MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi ve AŞILA mobil uygulamasının devreye girmesinin ardından, Antalya Tabip Odası hekimleri yapılan uygulamalarla ilgili tespitlerini paylaştı.

“SİSTEMLER ÇÖKTÜ”

ATO yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Elimizdeki verilere göre geleceği görmek için müneccim olmaya gerek yok. Covid 19 aşılama çalışmaları başladığı günden bu yana her konuda defalarca uyardık. Başlangıçta bile sorun yaşanan aşılama sisteminin, uygulama sayısının arttığında bu yükü kaldırması mümkün değil diye adeta haykırdık.

*Yine görmez, duymaz tavır devam ediyor. Aşıla sistemi çöktü, randevu alınacak irtibat numarası 182 çöktü, beraberinde MHRS olarak adlandırılan randevu sistemi de çöktü. Sıra sağlık kurumlarını tamamen çökertmeye mi geldi? Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezlerine beş dakikada bir aşı uygulanması için randevu açtı.

*Hangi bilimsel yaklaşım göz önüne alındı bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz tek şey Sağlık Bakanlığı her zaman olduğu gibi kendisine günah keçisi arıyor. Fiziksel alt yapıyı, personel eksikliğini, aşı uygulama yerlerinde aşı sonrası takip için bekleme alanları, pratikte yaşanan sistem sorunlarını görmezden gelerek hafta sonunda müjde gibi beş dakikada bir aşı randevusu icat ettiler.

“ACİLEN DEĞİŞMELİ”

Açıklamada Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan ATO, “Sağlık Bakanlığı acilen Aile Sağlığı Merkezlerinin adını Covid19 aşı uygulama merkezi olarak değiştirip diğer yapılması gereken poliklinik, gebe, bebek aşı ve takipleri, çocuk aşı ve takipleri, hizmetlerini uygulamadan kaldırmalıdır. Bu yaklaşımın sonucu budur. Bir yönüyle bu gerçeği nihayet görmeleri sevindiricidir. Evet birinci basamağın asli ve ilk sıradaki görevi koruyucu sağlık hizmetleridir. Ama böyle bilim dışı gerçeğe uymayan programlarla diğer koruyucu hizmetleri de ortadan kaldıracak şekilde değil” ifadelerini kullandı.

ATO Sağlık Bakanlığına şu soruları yöneltti:

-Bu kararı alırken hangi bilim kuruluna danıştınız?

-Sadece sistem üzerinde randevu açarak sorun çözülebilir mi? Cevap evet ise ancak aşı yapmış gibi yaparak bu süreye bir aşı sığdırılabilir. O da ancak sisteme girip onay almadan ve aşı uygulaması yapmadan gerçekleşebilir.

-Hangi altyapıyı düzelttiniz de beş dakikada aşı yapılabilir duruma getirdiniz ?

– Otomatik aşı yapma makinası icat edildi de bizim mi haberimiz yok ?

-Elimizde bu programa yetecek aşı var mı?

– Kişiler ASM'lere girerken sol omuzları açık, aşı onaylarını almış olarak mı girecekler ?

– Şu anda aşı olmaya gelen bir kişi için eğer şansı varsa en az yarım saat süre harcandığını biliyor musunuz ?

– Var sayalım yaptık, aşı öncesi ve sonrası kontrol için kişileri nerede bekletmeyi düşünüyorsunuz ?

– Bu şekilde aşı olmaya gelenlerin aşıya ulaşmadan virüs bulaşma riskinin artacağının farkında mısınız?

-Aile Sağlığı Merkezlerinin yapması gereken diğer hizmetlerden haberdar mısınız ?

-Yaşanacak sorunlar da kişilerin karşısında sorunun sahibi olan sizlerin değilde, bizim olacağımızdan haberdar mısınız ?(Sanıyoruz bir tek bundan haberdarsınız.) Bu tarz yaklaşımların sağlıkta şiddet ortamını körükleyeceğinin farkında mısınız ?

-Amacınız insanların aşısını yaptırmak mı ? Yoksa sağlık çalışanlarını dövdürmek mi ?

– Bilim dışı uygulamaları daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz ?

ATO, “Sağlık Bakanlığını gerçekleri görerek, akla, mantığa ve bilime dayalı programları sahaya danışarak yapmaya çağırıyoruz. Eğer Sağlık Bakanlığı bütün bu sorulara olumlu yanıt veriyorsa, Sağlık Bakanı'nı bir günlüğüne yaşadığımız koşullarda Aile Sağlığı Merkezinde çalışmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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