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Antalya Valiliği’nden 15 gün boyunca eylem yasağı

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 gün boyunca yürüyüş, oturma eylemi ve bildiri dağıtılması yasaklandı. Basın açıklaması ise sosyal mesafeye uygun şekilde yapılabilecek.

İsmail AKIN
Güncellenme: 12:43, 03/02/2021
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Antalya Valiliği’nden 15 gün boyunca eylem yasağı

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, imza kampanyası, zincir ve benzeri materyaller kullanılarak insanların bağlanması/kilitlenmesi, çelenk koyma, sticker yapıştırma, broşür dağıtma, afiş/pankart asma, protesto gösterileri gibi tüm eylem/etkinliklerin; kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki kısıtlı katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi parti, dernek ve vakıfların icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 03.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere (15) On Beş gün süreyle yasaklanmıştır.”

BASIN AÇIKLAMALARI İSE SOSYAL MESAFELİ YAPILACAK

Açıklamada ayrıca düzenlenmek istenen basın açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun olarak dernek, vakıf, siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu gibi sivil toplum örgütlerinin kendi binalarında, basın açıklaması düzenlenecek yerin büyüklüğü göz önüne alınarak kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak şekilde gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Yayınlanma Tarihi:12:28,