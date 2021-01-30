Antalya’da 20 yaş altının toplu ulaşım kısıtlaması kalktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 20 yaş altı gençlerle ilgili aldığı kararı duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20 yaş altının toplu ulaşım kısıtlaması kalktı.

* Karar gereği ulaşım kartlarının kullanıma açıldığını saygıyla duyururuz.

“HES KODUNUZU TANIMLAMAYI UNUTMAYIN”

Antalyakart’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre;

* Öğrenim gören öğrencilerin toplu taşıma araçları ile eğitim kurumlarına ulaşım sağlamalarına izin verilmiştir. Kapalı olan Antalyakartlar kullanıma tekrar açılmıştır.

* HES kodunuzu Antalyakart’ınıza tanımlamayı unutmayınız.

7 ARALIK İTİBARİYLE KAPATILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların Antalya Kartlarını 7 Aralık 2020’den itibaren kullanıma kapatmıştı.