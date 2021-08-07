Antalya’da 3,3 milyon kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da, polisin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; 1295 gram kokain, 1550 gram toz esrar, 2700 gram skunk esrar, 318 adet 20×10 cm ebatlarında 211 bin 200 kullanımlık olduğu değerlendirilen kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, uyuşturucu madde bonzai yapımında kullanılan 5 kilogram Fubinaca, ham maddeyi sıvı hale getirmekte kullanılan 25 litre aseton, 3 hassas terazi, 2 makas ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4900 TL, 120 euro ve 60 dolar ile uyuşturucu madde imal etmekte kullanılan materyaller ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, 3 milyon 303 bin 300 kullanımlık olduğu öğrenildi. M.E.K., D.Y., R.D. ve M.D., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.