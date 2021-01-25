Antalya’da heykel terörü sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce üç yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı’ndaki çocuk oyun alanında, el ele tutuşmuş yedi çocuk heykeline, geçen haftalarda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Akdeniz Kent Park’ta ise benzer görüntüler yaşandı.

Parkta bulunan üç heykelin yüzleri ve parmakları kırılıp parçalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, zarar gören heykelleri yerinde inceleyerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve heykellerin onarılacağını söyledi. (DHA)