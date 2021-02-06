Antalya’da masaj salonuna baskın: 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında Korona virüs önlemlerince kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğuna dair ihbar aldı.

Gelen ihbarı değerlendirip belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, masaj salonunun kısıtlama önlemlerine uymayarak açık olduğunu tespit etti. Masaj salonu içerisinde bulunan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL adli para cezası uygulandı. Ekipler, kısıtlama ihlali yapan masaj salonuna mühür vurulması için çalışma başlattı. (İHA)