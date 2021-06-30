Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da orman yangını çıktı, yol ulaşıma kapandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat-Konya karayolu üzerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında yaklaşık 20 hektar ormanlık alanın yandığı bildirildi. Yangın yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınırken, alevlerin D-695 karayolu kenarında hızla ilerlemesi nedeniyle Konya-Antalya arasında yolculuk yapan araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Güncellenme: 16:34, 30/06/2021
HaberlerGündem
Antalya’da orman yangını çıktı, yol ulaşıma kapandı

D-695 karayolu Gündoğmuş yol kavşağında başlayan ve rüzgarın etkisiyle karayolu güzergahında taş ocağı istikametine hızla yayılan yangında 20 hektar dolayında kızıl çam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Yol kenarından başlaması nedeniyle, yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına 4 yangın söndürme helikopteri, Gündoğmuş., Akseki ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 23 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda ilk müdahale aracı ve pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimine bağlı çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu.

Picture

ARAÇLAR KUYRUK OLDU

Yangının Manavgat-Konya D-695 karayoluna çok yakın olması nedeniyle Manavgat istikametinden Konya istikametine giden araçlara Gündoğmuş yol kavşağından itibaren izin verilmiyor. Yol üzerinde çok sayıda aracın beklediği ve uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alınabildi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirOrman yangınına TOMA'lı müdahaleOrman yangınına TOMA'lı müdahale

 

İlginizi ÇekebilirNerede bu yangın söndürme uçakları?Nerede bu yangın söndürme uçakları?
Antalya Bursa Haber Haziran ayı Konya Marmaris sigara Türkiye yangın