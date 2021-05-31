Anüsünden uyuşturucu çıktı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir kişinin anüs bölgesinde 71,65 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımı ile ilgili yapılan operasyonlar kapsamında; durumundan şüphelenilen M.E.B. isimli şahsın alınan mahkeme kararı doğrultusunda Bayburt Devlet Hastanesinde röntgen ve tomografisi çektirilmiş, anüs bölgesinde 3 parça halinde olduğu görülen toplam ağırlığı 71,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. M.E.B. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” (İHA)

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