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Apartman kapısını tutup 5 dakikada 150 bin liralık vurgun yaptılar

İstanbul Avcılar’da bilgisayar dükkanına giren 3 hırsız, vatandaşların bağrışmalarına ve uyarılarına aldırmadan dakikalar içerisinde yaklaşık 150 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı. Hırsızlık anları bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken bir şüphelinin kendisini uyaran vatandaşların aşağıya inmemesi için apartman kapısını tutması ise dikkat çekti.

Güncellenme: 09:50, 16/06/2021
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Apartman kapısını tutup 5 dakikada 150 bin liralık vurgun yaptılar

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir bilgisayar dükkanına siyah renkli bir minibüs ile gelen 4 hırsız kapıyı levye ile kırarak açtıktan sonra içeride bulunan bilgisayar ve diğer elektronik malzemeleri arabaya yüklemeye başladı.

Alarmın ötmesiyle birlikte vatandaşlar camlara çıkarak hırsızlara bağırdı. Bağrışmalara aldırmayan pişkin hırsızlar dakikalar içerisinde piyasa değer  150 bin lirayı bulan bilgisayara ve elektronik eşyayı çalıp kaçtı.

APARTMAN KAPISINI TUTTU

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti. Hırsızlardan biri kendisini görüntüleyenleri parmağıyla tehdit etti. Öte yandan bir hırsız ise vatandaşlar dışarı çıkmasın diye kapıyı elleriyle tuttu. Hırsızlık şüphelileri, üzerine atılan saksı ve eşyalara da aldırmadan kayıplara karıştı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

150 BİN TL CİVARINDA ÜRÜN VARDI

Komşularının uyarısıyla dükkanına gelen Ali Rıza Tanrıverdi isimli işletmeci, “5 buçuk civarlarıydı hırsızlar kesiciler ile geliyor dükkana giriyor. Levye ile kapıyı açıyorlar. İçerideki ürünlerin çoğu da müşteriye ait olan ürünler. Aşağı yukarı 140 bin 150 bin civarında üründü. Buradaki arkadaşlar cep telefonu ile çekmişler görüntüleri. Kapıyı tutmuşlar üsttekiler müdahale edince. Şişe atmışlar çiçek atmışlar komşular bağırmış ama yine de yağmalayıp kaçıyorlar” dedi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:33,