Apartmanda korkutan yangın: Vatandaşlar tek tek kurtarıldı

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Harman Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri balkon ve camlarına çıkıp yardım isteyenleri merdivenli araçlarla balkon ve pencerelerdeki aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşları kurtardı.

Kurtarılan ve dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda tedavi uygulandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA