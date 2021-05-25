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Aracında yarı çıplak bulundu: Hava sıcaktı çıkardım

Karaman'da iç çamaşırıyla inşaatta gezdiği iddia edilen C.M. (75), kuma saplanan otomobilde bulundu. Pantolonu giydirilip ambulansla hastaneye kaldırılan C.M. polise ''Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım'' dedi.

Güncellenme: 15:49, 25/05/2021
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Aracında yarı çıplak bulundu: Hava sıcaktı çıkardım

Çeltek Mahallesi 502 Sokakta oturan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, bir kişinin yarı çıplak halde gezdiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde kuma saplanmış otomobilde C.M.’yi yarı çıplak halde buldu.

C.M., polise, ”Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım” dedi. Polis, C.M.’nin bitkin halde olması üzerine ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, pantolonu giydirildikten sonra C.M.yi hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından taburcu olan C.M., evine gönderildi. (DHA)

Karaman Polis Sağlık