Aracıyla baraj sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali’ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek’i (50) arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Dün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu'na ulaşılamadı.

ASKERLER SUYUN İÇİNDEKİ ARACI FARK ETTİ

İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeni gözyaşlarıyla sudan çıkarıldı. Çiçek'in yakınları gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çekti. (İHA)