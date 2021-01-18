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Araçta 2 çocuğu varken uyuşturucu kullandı, baygın halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilinin yanında uyuşturucu madde kullanmış olarak baygın vaziyette bulunan M.E.'nin de yapılan aramada 13 paket eroin ele geçirildi. Olay sırasında araçta 2 küçük çocuğu da bulunan M.E., sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güncellenme: 14:31, 18/01/2021
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Araçta 2 çocuğu varken uyuşturucu kullandı, baygın halde bulundu

Geçen perşembe Manavgat’ın Salkımevler Mahallesi kanal yolundaki otomobilin kenarında bir kişinin yattığı, otomobilde de 2 küçük çocuk bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan M.E.’nin uyuşturucu madde kullandığı ve baygın olduğunu tespit etti.

M.E., Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülürken, otomobilde bulunan 2 küçük çocuğu ise M.E.’nin annesi F.K.’ye teslim edildi. Anne F.K., oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu illetten kurtulması için başvurmadığı merci kalmadığını belirterek, acilen tedaviye alınmasını istedi.

Hastaneden taburcu edilen M.E.’nin evine geçen cuma günü polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., uyuşturucu ticareti yapmadığını, evdeki uyuşturucuları kullanmak için aldığını söyledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcının sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen M.E., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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