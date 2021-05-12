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Arefe günü bankalar açık mı? Bugün eczaneler, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Ramazan bayramı, 13 Mayıs itibariyle başlayacak. Bayram öncesinde işlerini halletmek isteyen vatandaşlar arefe günü bankalar çalışıyor mu merak ediyor. Arefe günü bankalar, PTT şubeleri, eczaneler ve kamu kuruluşları yarım gün açık olacak.

Güncellenme: 08:58, 12/05/2021
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Arefe günü bankalar açık mı? Bugün eczaneler, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da tatil öncesinde işlerini tamamlamak istiyor. Arefe günü ve bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları bugün (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe Günün’de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak gün boyu çalışması bekleniyor.

Ramazan tatil