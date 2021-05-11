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Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü Ramazan bayramı tatiline dahil mi?

Ramazan Bayramı, onbir ayın sultanı Ramazan ayının ardından kutlanıyor. Bayram öncesi olan arefe gününün bayram tatiline dahil olup olmadığı da merak konusu oldu. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yani arefe günü yarım gün tatil ilan edildi.

Güncellenme: 16:30, 11/05/2021
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Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü Ramazan bayramı tatiline dahil mi?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan bayramı öncesinde arefe günü gelecek. Sokağa çıkma yasağı kapsamında kutlanacak bayram öncesinde arefe günü de resmi tatil ilan edildi.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yani arefe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün.