Arif Paşa, jandarma kampını kurtardı

DENİZE sıfır eğitim kampları ve sosyal tesislerinin bulunduğu yüzlerce dönüm arazi 9 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi'ne devredildi. Bu kamplar arasında Antalya Manavgat'da bulunan Side Jandarma Özel Eğitim ve Merkez Komutanlığı Kampı da yer aldı. Bu durum hem muvazzaflar hem de emekli jandarma personeli ile kamptan yararlanan gazileri üzdü. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de, özelleştirme kararını Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra haberi oldu. Aralarında emekli Korgeneraller Mehmet Çavdaroğlu, Kemal Alataş'ın da bulunduğu komutanlar da, özelleştirme kararının iptali halinde bunun emekli ve muvazzaf mensubu bulunan jandarma teşkilatını çok mutlu edeceği dile getirildi.

BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasında büyük çaba gösteren daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Arif Çetin, kampın özelleştirme kapsamından çıkarılması için büyük çaba gösterdi. Alınan kararla kamp özelleştirilmeden çıkartıldı. Kampın, özelleştirme kapsamı dışına çıkarıldığını da emekli askerlere bildirildi. Bir emekli general yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arif Paşa, kampın özelleştirme dışına çıkarılması için çok büyük çaba gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.”