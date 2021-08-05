Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde her şeyi kül olmuştu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınları 9’uncu gününde de devam ederken, 50 bin dönümlük ormanlık alan zarar gördü, hayvanlar telef öldü, evler yanarken can kayıpları yaşandı. Demirciler Mahallesi'nde yangının ilk günü arkadaşının 'yetiş hayvanlarım yanıyor' demesi üzerine yardıma giden Doğan Kaşıkara ise döndüğünde her şeyinin küle döndüğünü gördü.

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Manavgat ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde yaşayan Doğan Kaşıkara (44), orman yangının başladığı ilk gece saat 03.00 sıralarında yangına karşı mücadele veren yerlerden biri olan Kürcüler Mahallesi’ndeki arkadaşına yardıma gitti. Doğan Kaşıkara, geri döndüğünde evinin küle döndüğü gördü.



“GER DÖN CANIMIZI ZOR KURTARDIK”

Kaşıkara yaşananları şöyle anlattı : * Saat gece 03.00 civarında kardeşim bana gelip arabanın üzerinde kül var dedi. Sonra uyandım ve elektrik olmadığı için telefon ışığıyla baktım arabanın üzerinde bir kül ve etrafta kül bulutları uçuşuyor.

* Camiinin kenarındaki gençlerin yanına gittim yangın neredeymiş dedim Kürcüler'de dediler. Benim de orada arkadaşım var aradım yardıma yetiş hayvanlar yanacak dedi.

* Evdekiler de şehir dışına gideceklerdi onlar gidince ben de Kürcüler'e yardım için yola çıktım. Sonra arkadaşım aradı ve ağlayarak bana hayvanlarım, her şeyim gitti sakın buraya gelme canımızı zor kurtardık.

“YANGININ BİZE GELMESİNİ BEKLEMİYORDUM”

Birçok afetzede gibi yangında evini ve hayvanlarını kaybeden Doğan Kaşıkara, “Ben yangının Demirciler'e gelmesini beklemiyordum, rüzgar saat 04.30 gibi yön değiştirmeye başladı. Ben de bizim köy de gidecek diye hemen köye geldim. Ben arkadaşıma yardıma gidiyordum ama evim yanmış. İçeri girip baktığımda benim tavuklarım, horozlarım ve bir tane de kedim vardı hepsi kül olmuştu. Tek acı benim değil bu acı Manavgat'ın acısı Türkiye'nin acısı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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