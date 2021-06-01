Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırdı

Youtube’da ünlü olma çabası içine girip tuhaf video çekenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Youtube’da videolar çeken bir genç daha fazla izlenme için arkadaşıyla anlaştı. İkili kameraman arkadaşlarını da yanlarına alarak merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'ne geldi.

ARKADAŞINI REZİL ETTİ

Youtuber genç, arkadaşını bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan’a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişilerde gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken kişiye tepki gösterirken bir kişiyse arkadaşını bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.

Eğlendiklerini söyleyen şahıslar, “Böyle şakalar falan yapıyoruz ama bu şaka değil. Youtube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı” diye konuştu.

‘ARKADAŞIN RIZASI YOKTU’

Youtuber ise bu tarz videoları sürekli çektiğini söyleyerek, “Benim Youtube kanalım var. Dışarıda böyle videolar çekiyoruz. Eğleniyoruz. Gelen tokat atıyor 1 lira kazanıyor, yumurta kıran 5 lira kazanıyor. Milletle eğleniyoruz. Arkadaşın rızası da yoktu. Geldi buraya bağladık, üzerine de kağıt yapıştırdık gelen görüp vuruyor” ifadelerini kullandı. Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı. (İHA)