Arkadaşını öldürdü… Suriye’ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne, boş arazide bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu Abdullah Mansur El Kaddas olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Mansur El Kaddas’ın, arkadaşı Kusay El Yasin tarafından saat 13.30 sıralarında öldürüldüğünü saptadı.

SURİYE’YE 50 KİLOMETRE KALA YAKALANDI

Polis ekipleri, El Yasin’in, eşi Eyfa El Yasin ve yengesini de yanına alıp, ülkesine kaçacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Hatay’ın Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Yapılan çalışmayla El Yasin ile eşi ve yengesi sınıra 50 kilometre mesafede yakalandı.

‘İÇİM RAHATLADI’

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen El Yasin, kendisini görüntüleyen gazetecilere Arapça olarak “İçim rahatladı” dedi. El Yasin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan öldürülen El Kaddas’ın ailesi, El Yasin’den şikayetçi olmadı.

EŞİNİ DE ÖLDÜRMEDEN POLİS YAKALADI

Kusay El Yasin’in kendisini aldattığını öğrendiği eşi Eyfa El Yasin’i de Suriye’deki töreye göre, öldürmek için kendi topraklarına götürdüğü belirtildi. (DHA)