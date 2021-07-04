Arkadaşının ısrarına rağmen üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı

Büyükçekmece-Silivri istikameti Güzelce mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında bir hastanede çalışan 3 hemşire mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek istediler.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bu sırada isimleri öğrenilemeyen iki hemşire yolun karşısına geçmek için çift yönlü yolu kullanmak istedi. Diğer arkadaşları ise defalarca üst geçidi kullanmaları için ısrar etti. Ancak söz dinlemeyen iki hemşire araç yoğunluğunun yüksek olduğu yolda canlarını riske atarak geçmeye çalıştı.

AĞIR YARALANDI

Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada bir arabanın çarpmasıyla yola savruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

“KIZIM ÖLECEKSİNİZ, ÜST GEÇİDİ KULLANIN”

Yaşanan kaza anı ise diğer hemşire arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Defalarca üst geçidi kullanmaları için uyardığı arkadaşlarını cep telefonuna kaydeden şahıs, kaza anını da kaydetti. Kaza öncesinde ”Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak” gibi aralarında diyalog geçen hemşirelerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.