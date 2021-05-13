‘Arkadaşlarıma karışıyor’ dediği babasını sırtından vurdu

Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde yaşayan Abdulazim Mahmit’tan (49) haber alamayan oğulları evin kapısını kırarak içeri girdi. Babalarını pompalı tüfekle sırtından vurulmuş halde bulan çocukaları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, Abdulazim Mahmit'in öldüğünü belirledi. Polis evde yaptığı incelemede pompalı tüfeği bulamazken silaha ait boş kovanı buldu.

BABASINI VURDU, ÇANTASINI ALIP ÇIKTI

Abdulazim Mahmit'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evinde öldürülen Abdulazim Mahmit'in evinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler doğrultusunda olayı, Abdulazim Mahmit'in 16 yaşındaki oğlu M.M'in yaptığı belirlendi.

İddiaya göre, M.M. babası Abdulazim ile arkadaşlarına karıştığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.M. babasını sırtından pompalı tüfekle vurarak eline aldığı bir çanta ile kaçtığı öğrenildi.