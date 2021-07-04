Arkadaşlarından helallik isteyerek girdiği nehirde kayboldu

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde yaşayan 20 yaşındaki Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya indi.

Nehirde yüzmeye başlayan Emirhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler suda kaybolan Emirhan'ı bulabilmek için çalışma başlattı.

Arkadaşlarının gözü önünde suda kaybolan Emirhan'ı bulmak için ekipler olayın ikinci gününde de çalışmalarını sürdürüyor. Emirhan'ı arama çalışmaları esnasında anne ve babasının feryatları ise yürekleri dağladı.

İKİ KEZ HELALLİK İSTEDİ

Öte yandan, Emirhan'ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde; Emirhan'ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der” dediği anlar yer aldı. Daha sonrasında yüzmeye başlayan Emirhan'dan bir daha haber alınamadı. (İHA)