Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı, 97 gün sonra cesedi bulundu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz, 10 Mart’ta iş yerinden evine geldi.

Ardından da ailesine, arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Kolsuz’dan haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kolsuz’un otomobili Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi limanında bulundu.

Denizde ve karada AFAD ekiplerinin de katıldığı günlerce süren aramalarda Kolsuz’a ulaşılamadı.

İstanbul’un Çatalca ilçesi sahilinde perşembe günü bir erkeğe ait ceset görenlerin ihbarıyla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haber verilen ailesi giydiği ayakkabı, üzerindeki montundan tanıyarak Hakan Kolsuz’a ait olduğunu belirledi. DNA testi ile cesedin Kolsuz’a ait olduğu belirlenerek, ailesine teslim edildi. İntihar ettiği değerlendirilen Kolsuz, Kapaklı ilçesinde toprağa verildi. (DHA)