AFAD verilerine göre saat 15:07'de İstanbul'un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini, büyüklüğünün 4.2, merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu duyurdu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremi, SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

“BU DEPREMİN YIKIM GÜCÜ YAKLAŞIK 2”

Bunun bir deprem değil, “depremcik” olduğunu ifade eden Ercan, “Biz 4'ten büyüklerine deprem diyoruz, 4'ten küçüklerine ise depremcik diyoruz. Bunun büyüklüğü, 3.9. 3.9'luk bir depremin yıkım gücü yaklaşık 2'dir. 2 yıkım gücü de, raftan kavanozların düşmesine dahi neden olmaz, yapılarda çatlamaya neden olmaz. Sadece duyarlı insanlar tarafından duyulur. Ben depremin odak derinliği bir kurum tarafından 7, bir kurum tarafından 10 olarak verildi. Ben bunun daha sığ olduğu kanısındayım, 3 ila 5 kilometrede olduğu kanısındayım” şeklinde konuştu.

“ÇOK OLAĞAN”

Bu depremin Kuzey Anadolu kırığı üzerinde olmadığının altını çizen Ercan, “Çünkü biz İstanbul depremini Avrupa Yakası'nın önünde bekliyoruz, Anadolu Yakası'nın önünde beklemiyoruz. İstanbul'da kırık olmayan hiçbir yer yok, her yerden kırık geçiyor. İstanbul'daki bu ikincil kırıkların her biri 2, 3, 3.5 hatta 4'e varan gerginlik boşalmaları yapabilir. Çok olağan” ifadelerini kullandı.

“ARKASINDAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM GELMEZ”

Taş ocağı patlamalarının bile bu büyüklükte bir sarsıntıya neden olabileceğini söyleyen Ercan, “Devamı gelmez. Bu gelip geçici bir olaydır… ‘Yok şuradan şu fay geliyor', ‘ yok burası büyük deprem yeridir' de… Böyle bir olay söz konusu değil. Marmara'da büyük depremin ayak sesleri falan da değil. Çünkü deprem beklediğimiz yerden çok uzakta bir yer. Bir depremcik oldu geçti, o kadar. Bunun arkasından daha büyük bir deprem gelmez” açıklamasında bulundu.