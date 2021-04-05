Art arda karantina haberleri geliyor! Vakalarda mutasyon detayı… Bir günde 77 adres karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosuna göre son 24 saatte 245 bin 496 test yapıldı. Semptom gösteren bin 706 hastayla birlikte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi. Verilere göre 193 kişi hayatını kaybederken 25 bin 627 kişi de sağlığına kavuştu.

Salgınla mücadele sürerken birçok ilden de karantina haberi geliyor. Bu kapsamda Adıyaman’da bir günde 77 adresin karantinaya alındığı öğrenildi.

GÜNEY AFRİKA MUTANTI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararla Bartın merkeze bağlı Yanaz köyü ve Kangahu mahallesi karantina altına alındı. Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği köyde 50'ye yakın kişi de virüs tespit edildiği öğrenildi.

Virüsün geçtiğimiz hafta İstanbul'dan gelen bir vatandaşın katıldığı cenaze töreni sonrasında yayıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Karantina kararına ilişkin Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkeze bağlı Yanaz Köyü'nde İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan tespitler neticesinde Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği ve virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla aynı köyde karantina kararının alınması teklifi yapılmış olup İlimiz merkeze bağlı Yanaz Köyü'nün 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci ve 72'inci maddeleri gereğince 05/04/2021 günü saat:05.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına, köye giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

VAKALARIN ARTTIĞI RİZE’DE YENİ TEDBİR KARARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı güncel corona virüsü haritasına göre 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında Rizede, 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısı 250’den 404’e yükseldi. Vakaların yükseldiği yerleşim yerlerinde karantina uygulanıyor.

Çamlıhemşin ilçesi Topluca, Ardeşen ilçesi Pirinçlik ve Güneysu ilçesi Kiremit köyleri artan vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Kararlarla birlikte jandarma ekipleri köylerin giriş ve çıkışlarını kapatarak, denetimlere başladı. Sağlık ekipleri de köyde vatandaşlardan corona virüsü testi için numune aldı.

Topluca köyünde oturan Dursunali Çamkerten, karantina kararı ile daha çok tedbirli olacaklarını belirterek, “Biz de tedbir olsun diye gelip testlerimizi yaptırdık. Önlem alınması gerekiyor, köyümüzdeki karantina bizim için bir tedbirdir. Tüm Türkiye dikkat etsin. Güzel bir yaz geçirelim” dedi.

Burs’adan köyüne yeni dönen Havva Kayış da “Ne oluyor bilmiyoruz, köyümüzü karantinaya aldılar. Hayatımız hep oldu maske, maskeleri çıkarmıyoruz ama sonuç ortada. Biz de Bursadan yeni gelmiştik. Artık çay vakti geldiği için yöreye gelenlerin sayısı da artacaktır” diye konuştu.

Evinde çorap örerek zaman geçirdiğini, kimseyle görüşmediğini söyleyen Fatma Parlak ise “Köyün çoğu koronavirüs olmuş, yayılmasın diye köyümüzü karantinaya aldılar. Herkes evinde kalırsa koronayı yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü, COVID-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda “Engeci köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 5 Nisan 2021 19.00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir” denildi.

ADIYAMAN’DA BİR GÜNDE 77 ADRES KARANTİNAYA ALINDI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı.

Türkiye'nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman'da, 77 adres için karantina kararı verildi.

Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 77 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanıyor.

TRABZON’DA 3 GÜN ART ARDA MEVLİT DÜZENLENDİ

Trabzon’da vefat eden bir kişi için 3 gün art arda düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekipleri mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

MALATYA

Malatya Akçadağ’ın Derinboğaz Mahallesi’nde corona virüsü vakalarında artış görüldü.

Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. DHA-İHA

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