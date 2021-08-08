Art arda meydana gelen kazalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama
Son günlerde art arda gelen trafik kazaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yaşanan trafik kazaları sonrası açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
*Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.
“SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRMEKTE”
*Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim.