Artan vakalar sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan ‘hafta içi’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları corona virüsüne karşı uyardı. Artan vakalara dikkat çeken Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim.

*Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.

*Yarın bugünden tedbirli olalım.

İLLER HAFTALIK VAKA SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Dün illerin haftalık vaka sayılarını açıklayan Koca, “İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün” demişti.