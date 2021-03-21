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Artan vakalar sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan ‘hafta içi’ uyarısı

Son günlerde hızla artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan art arda açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, hafta içine vurgu yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Güncellenme: 18:19, 21/03/2021
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Artan vakalar sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan ‘hafta içi’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları corona virüsüne karşı uyardı. Artan vakalara dikkat çeken Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim.

*Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.

*Yarın bugünden tedbirli olalım.

İLLER HAFTALIK VAKA SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Dün illerin haftalık vaka sayılarını açıklayan Koca, “İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:18:18,