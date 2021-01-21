Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Artan vakalar sonrası valilikten karantina kararı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesi, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Güncellenme: 20:55, 21/01/2021
Haberler Gündem
Artan vakalar sonrası valilikten karantina kararı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesinde bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 21 Ocak Perşembe günü saat 21’den itibaren karantina kararının alındığı açıklandı.

Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesinde karantina süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edildi. İHA

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı! İşte 21 Ocak verileriSon dakika... Coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı! İşte 21 Ocak verileriİlginizi ÇekebilirAvrupa'da 'mutasyonlu corona' alarmı! Maske kuralları sil baştanAvrupa'da 'mutasyonlu corona' alarmı! Maske kuralları sil baştan
Avrupa Balıkesir Corona Perşembe Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika