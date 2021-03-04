Artık ilaç da veresiye!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir’de çeşitli esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, Eskişehir’deki programına ilk olarak Sivrihisar ilçesindeki esnafları ziyaret ederek başladı.

Merkez Eczane sahibi Rıza Koç, Meral Akşener’e veresiye defterini gösterdi. Özellikle pandemi döneminde veresiye yazdıranın çok olduğunu belirten eczacı, defterde yaklaşık 100 bin liraya yakın alacak olduğunu söyledi.

İlçede kasaplık yapan Cumhur Ekici ise, Genel Başkan Akşener’e elektrik faturalarının çok yüksek gelmesinden yakındı. Ekici, kasap dükkanına gelen 1300-1600 liralık faturalarını göstererek elektriğe gelen zamlara tepki gösterdi. Çay ocağı işletmecisi Özcan Kılıç ise kredi borçları nedeniyle otomobilini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Meral Akşener esnaflardan aldıkları bilgileri ve sorunları grup toplantısında halka duyurduğunu belirterek, şunları söyledi: Ben çok şey biliyorum sanıyordum. Meğer bir şey bilmiyormuşuz. Eczanelerde alınan bu katılım paylarını vatandaşlar eczanenin aldığını sanıyor. Fiyatı 10.50 TL olan ilacın, katılım payları eklenince vatandaşlarımıza 45 TL'ye fatura edildiğini öğrendik. ‘Hastane kuyruklarını bitirdik’ diye gezenler, artık milletimizi eczaneden ilaç bile alamadan geri gönderiyor.