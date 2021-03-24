Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”,”657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruların 24/03/2021 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (07/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir.

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