Artvin’den yangın: 10 ahşap ev kül oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

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Artvin Yusufeli Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.

VALİ: YAYLA OLMASINDAN DOLAYI ZORLUK VAR

Vali Yılmaz Doruk, “Vatandaşlar tedbirli şekilde yangına müdahale ediyorlar. Yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk var. Kısmen ormanlık da alan. Bunu da dikkate alarak müdahale ediyoruz. Bir can kaybımız yok. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Bölgenin sıkıntısının yanı sıra bizim için bazen avantajlı tarafı da var. Mahallenin arasından dere geçiyor karşı tarafa sıçrama riskimiz yok. Bölgeye araç ulaşımı sınırlı. 15 civarında ev var mahallede bir çoğu ahşap ve iç içe. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı. Çalışmalara başladılar” dedi.

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