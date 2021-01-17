Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Asansör, can alıyordu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, binanın asansör boşluğundan zemine düşen Zeynep A. (16) yaralandı. İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Zeynep A., hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme: 19:09, 17/01/2021
Haberler Gündem
Asansör, can alıyordu

Olay, öğleden sonra Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Zeynep A. evlerinin yakınında bulunan yapımı tamamlanmak üzere olan binaya girdi.

Binanın asansör boşluğundan bilinmeyen nedenle zemine düşen Zeynep A., yaralandı. Binada yaşayanların durumu fark ederek haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Zeynep A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep A.’nın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. DHA

İlginizi Çekebilirİstanbul'da asansör faciası! 1 ölü, bir yaralıİstanbul'da asansör faciası! 1 ölü, bir yaralıİlginizi ÇekebilirAlışveriş dönüşü asansörde mahsur kaldıAlışveriş dönüşü asansörde mahsur kaldı
Haber istanbul Kadın Kocaeli Polis Sağlık