Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aşı dolandırıcılığına dikkat

Bursa İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyardı.

Güncellenme: 20:45, 11/02/2021
Haberler Gündem
Aşı dolandırıcılığına dikkat

Corona virüsü aşılarının piyasa çıkması üzerine bazı fırsatçılar vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılara karşı dikkatli olması için Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri İnegöl’de kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyarıyor.

Ekipler, kendilerini sağlıkçı olarak tanıtıp aşı önceliğini bahane ederek vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulundular.

Polisler aşı konusunda sağlık ekiplerinin randevu almadan işlem yapmadığını, sağlık ekiplerinin vatandaşlara aşı ile alakalı herhangi bir evrak imzalatmadığını ve maddi herhangi bir talepte bulunmadığını özellikle vurguladılar. İHA

İlginizi ÇekebilirBakan Koca duyurdu: 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlanıyorBakan Koca duyurdu: 65 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapılmaya başlanıyorİlginizi ÇekebilirDSÖ'den korkutan açıklama: Aşılar pandemiyi kontrol altına almak için yetersizDSÖ'den korkutan açıklama: Aşılar pandemiyi kontrol altına almak için yetersiz
Avrupa Bursa Corona Dünya Emniyet İnegöl Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:20:40,