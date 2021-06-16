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Aşı fotoğrafını paylaşan Bakan Koca: Bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle mücadele kapsamında bugün yapılan 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı. Koca, "Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca 16 Haziran'da 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Güncellenme: 00:18, 17/06/2021
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Aşı fotoğrafını paylaşan Bakan Koca: Bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?

Türkiye’de corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ adresinde yer alan anlık verilere göre aşı miktarı 37 milyonu geçti. Bakan Koca’da, Twitter hesabından, bugün 1 milyonuncu doz aşının yapılış anının fotoğrafını paylaştı.

Koca, “1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?” dedi.

BİR GÜNDE YAPILAN AŞI SAYISINI PAYLAŞTI

Öte yandan Bakan Koca, 16 Haziran’da yapılan aşı sayısını da paylaştı. Koca, “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:23:55,