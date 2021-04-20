Aşı kuyruğunda yoğun kalabalık oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasının ardından, bu yaştaki vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı. Vatandaşlar dün akşam saatleri olmasına rağmen İstanbul ve Ankara’daki hastanelere akın etti. Benzer görüntüler, bugün İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Biontech aşı noktasında da yaşandı.

SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na gelen görüntülerde, vatandaşların sosyal mesafesiz alanda iç içe vaziyette aşı sırası beklediği görüldü.

“AŞILAR GÜYA KORUMAK İÇİN YAPILIYOR AMA BURADA KORONA OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Orada görevli sağlık çalışanlarının aşının henüz gelmediğini söylediğini, bu yüzden de sabah saatlerinden itibaren yığılma yaşandığını ifade eden ve sırada bekleyenlerden birisi olan Alper Uyar, “Aşının geç gelmesi sebebiyle herkes iç içe bekliyor. Güya korumak için yapılıyor bu aşılar ama burada (aşı noktasında) insanların birbirinden corona kapmaması mümkün değil. Aşıların gecikmesi ve yığılmaların olması sebebiyle sağlık çalışanlarıyla vatandaşlar arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aşılar daha yeni geldi (saat 13.30 civarı), şimdi geriden doğru (ilk randevu verilen kişiden başlayarak) sıraya alacaklar, isim isim okuyorlar” açıklamasında bulunarak yaşananları anlattı.