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Aşı olan milletvekili corona virüsüne yakalandı

14 Ocak'ta hekim olarak corona virüsü aşısı olduğunu açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:19, 03/02/2021
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MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Ocak’ta sosyal medya hesabından hekim olarak corona virüsü aşısını Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde yaptırdığını açıkladı.

Taşdoğan, paylaşımında “Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

CORONA TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKTI

MHP’li vekil Taşdoğan, dün Twitter hesabından düzenli olarak yaptırdığı corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Taşdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır.

* Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum.

* Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin.

* Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.

MHP’li vekil Taşdoğan’ın 14 Ocak’ta yaptığı paylaşım.

MHP’li vekil Taşdoğan’ın 2 Şubat’ta yaptığı paylaşım.

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Yayınlanma Tarihi:00:13,