Aşı pasaportu nedir, seyahat içi zorunlu mu olacak?

Avrupa Birliği, birlik içerisinde serbest dolaşım için ‘aşı pasaportu' şartı getirmeye hazırlanıyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadelede aşılamaların başlamasıyla uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu istenmesi gündemdeki yerini koruyor.

AŞI PASAPORTU NEDİR?

Yakında insanlar yurt dışına çıkarken bir yerine iki pasaport kullanmak zorunda kalabilir. Biri kimliğinizi kanıtlamak için diğeri de Covid-19 aşısı olduğunuzu ispatlamak için. Covid-19 aşısı olduğunuzu ispatlamak için kullanılan belgeye aşı pasaportu ismi veriliyor.

AŞI PASAPORTU OLMAYA VİZE VERİLMEYEBİLİR

AB ve Almanya, “Dijital Aşı Pasaportu”nda anlaştı. Aşı olduğunu, cep telefonundan gösteremeyen uçağa, sinemaya, restorana ve otele alınmayacak. AB'nin Türklere durdurduğu vize de, böyle açılabilecek. Türkiye'nin, “Aşı yaptıranın cep telefonuna aşı bilgisini girmesi” gerekiyor.

Avrupa Birliği, fiilen “Dijital Aşı Pasaportu”nu başlattı. Turizmin önde gelen isimlerinden Alltours, aşı pasaportu olmayanların Mayorka, Kanarya Adaları ve Yunanistan’da otellere alınmayacağını açıkladı. Uygulama 31 Ekim’de başlayacak.

Alman hükümeti, 01.01.2022’den geçerli olmak üzere “Dijital Aşı Pasaportu” uygulaması kararını onayladı ve “Bunun için yeterince çalışma yapıldı. Uluslararası alanda bize bir engel çıkacağını sanmıyoruz” açıklaması geldi.

Avrupa’da aşı pasaportuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Romanya, Polonya ve Estonya, aşı pasaportu ile gelenlere karantina yükümlülüğünü kaldırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de Covid-19 için aşı pasaportu uygulanmasının gözden geçirileceğini açıkladı.

İsrail ile seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varan Yunanistan, aşı sertifikası vermeye başladı.

Avrupa Birliği, başta Türkiye olmak üzere risk bölgesi ilan ettiği bir çok ülkeye vize vermeyi durdurmuştu.

TÜRKİYE, DİJİTAL PASAPORT VERMELİ



Teoride, Türklere geçen yıl yaz aylarından beri durdurulan Avrupa Birliği vizesi de, ancak “Aşı pasaportu” ile açılabilecek. Türkiye’nin, aşılananlar için bir an önce “Dijital olarak, çok dilli aşı bilgilerini girmesi” gerekiyor. Aksi halde, vizelerin açılmasının önünde yeni bir engel olacak.

Dijital Aşı Pasaportu, hasta dosyalarındaki bilgilerin elektronik olarak cep telefonlarına girmesi ile uygulanacak. Dijital olarak aşı pasaportunu gösterenler, konserlere, restoranlara, uçaklara ya da diğer kalabalık yerlere girebilecek.

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