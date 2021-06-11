Aşı sırası kimlerde? Aşı sırası gelenleri Bakan Koca açıkladı

Corona virüsü salgınına karşı aşılama programında meslek gruplarının tanımlanmasına devam ediliyor. Koca, “Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor” dedi.

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN AŞI KARARI

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlanacağını ifade etti. Koca, randevuların bugünden itibaren alınabileceğini belirterek, “Bu güce güvenin” dedi.

AVUKATLAR DA PROGRAMA DAHİL OLUYOR

Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu belirterek, bugünden itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ 40 YAŞ VE ÜSTÜ PROGRAMA DAHİL EDİLİYOR

Bakan Koca, çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Koca, şunları söylemişti:

* Sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart.

* İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun.

* Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

TAKSİCİ VE DOLMUŞCULAR AŞI OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınına karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin duyuruda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler” ifadelerini kullandı.