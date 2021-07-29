Aşılamada son durum: Aşılamanın en çok ve en az gerçekleştiği iller hangileri?

Aşılama çalışmaları program dahilinde tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi şartlarını geride bırakabilmek adına hızlandırılan aşılamada her gün yüz binlerce kişi aşı oluyor. Paylaşılan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerin açıklandığı tabloda aşılamadaki son duruma dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.74, ikinci doz ortalaması yüzde 40.53, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 69 milyon 759 bin 371 oldu.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Geçtiğimiz gün paylaşılan Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS VE ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 37,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis ve Şanlıurfa'nın ardından sırasıyla Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.