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Aşırı hız yapan gencin korkunç sonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, direğe çarparak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Emre Çulhaoğlu (26) hayatını kaybetti.

Güncellenme: 14:48, 30/06/2021
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Aşırı hız yapan gencin korkunç sonu

Kaza, sabah saatlerinde, Karasu- Adapazarı yolu Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Emre Çulhaoğlu’nun kullandığı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun direğine çarptı.

Kazada otomobil, ikiye bölünürken, sürücü Çulhaoğlu sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çulhaoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Çulhaoğlu'nun cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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