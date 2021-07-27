Aşırı yağışlar öncesi belediyeden uyarı: O bölgeleri terk edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmini raporuna göre salı gününden itibaren Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak.

Yağışların Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde yaşayanlara uzmanlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısını yapıyor. Yağışların çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

“TEHLİKELİ YER VE MEKANLARDAN UZAK DURUNUZ”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara yapılan uyarıda, olası bir sel durumunda sel yatağı ve çukur bölgeleri terk etmeleri, su içinde karşıdan karşıya geçmeye çalışmamaları, araçlarla sel sularının içinden geçilmemesi uyarılarında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mesajında, “Sizin hayatınız bizim için çok önemli. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimizde meydana gelebilecek yağışlar nedeniyle dikkatli olunuz, tehlikeli olabileceğini değerlendirdiğiniz yer ve mekanlardan uzak durunuz. Sevdiklerinizi uyarınız” denildi.

VALİLİKTEN UYARI

Trabzon Valiliği ise vatandaşlara “Saygıdeğer hemşerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde iliniz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gör gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız” uyarılarında bulundu.