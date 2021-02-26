Asker eğlencesinde silahlar patladı… Polis baskın yaptı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Araçlarla sokağı kapatan gruptan bir kişi havaya ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa gelen polis ekipleri havaya ateş eden 16 yaşındaki Y.A.’yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları aramalarda silahı bir aracın altında buldu.

Y.A. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Gruptaki diğer kişilere de cezai işlem uygulandı. (DHA)