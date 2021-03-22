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Askerden izne geldi, ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta İdris Ö., 14 katlı binanın 9. katındaki dairede ölü bulundu. 26 yaşındaki gencin birkaç gün önce askerlik yaptığı birlikten izinli olarak geldiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:48, 22/03/2021
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Olay Esenyurt’a bağlı Gökevler Mahallesi’nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.’ye telefonla ulaşamayan yakınları, 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.’yü hareketsiz bir halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 26 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:07:32,