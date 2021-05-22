Askere gitmeye hazırlanan genç feci şekilde öldürüldü! Dehşet kamerada

Olay, Silifke ilçesi Say Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Mehmet Tömbül oğlu Hazar Tömbül ile yardım kolisi dağıtımı yaptı. Bu sırada, iki aile ferdi arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Babasına saldırıldığını gören Hazar Tömbül ile daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Karaca Ailesi'nden kişiler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Adeta meydan savaşının yaşandığı bıçak, kılıç ve sopaların kullanıldığı olaya daha sonra her iki aile fertleri ve yakınları da katıldı. Olaydan günler sonra mahalledeki işyerlerinin kameralarından toplanan dehşet görüntüler çok sayıda kişi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, delil için savcılığa da verildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Yaşanan kavga sırasında sırtından kılıçla vücudunun çeşitli yerlerinden de bıçakla yaralanarak kanlar içinde kalan Hazar Tömbül yere yığılırken, babası Mehmet Tömbül ile kız kardeşi Büşra Tömbül'de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE TÖRENİNDE TEPKİLER YÜKSELDİ

Meydana gelen olayda genç yaşta yaşamını yitiren Hazar Tömbül'ün cenazesi yüzlerce kişinin katılımı ile Silifke'de toprağa verildi. Cenaze töreninde dev Türk bayrağı açılırken, tekbir getirenler, “İntikam, intikam” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Meydana gelen olaydan sonra polis, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan Çetin Karaca, Ali Bektaş Karaca, Mahmut Karaca, Garip Turaç, Tekin Karaca, Tarık Karaca, Yusuf Karaca ve Hasan Gül tutuklandı. Olaya karışan diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Askerlik sevki çıkan Hazar Tömbül'ün, kılıç ve bıçakla öldürülmesi 4 kişilik aileyi yasa boğdu. Zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen baba Mehmet, eşi Durdu, kızları Büşra ve Aleyna Tömbül, suç dosyaları kabarık olan ailenin mahalleden çıkartılmasını istiyor.

Olayda kızı Büşra ile birlikte yaralanan Mehmet Tömbül, sürekli olay çıkartan çeşitli suçlardan sabıkalı olan ailenin mahalleden çıkartılması için başlatılan imza kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Kılıç ve bıçakla yaralanan oğlunun gözleri önünde yaşamını yitirdiğini anlatan baba Mehmet Tömbül, “Bir anda onlarca kişi bize saldırdı. Önce beni araya alıp dövmeye başladılar. Oğlum bana saldırıldığını görünce beni korumak için kavgaya karıştı. Kavga sırasında kılıç ve bıçakla yaralanarak yere yığıldı. Ambulans gelene kadar da kan kaybından öldü. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bu suç makinesi aileyi buradan çıkartıp götürsünler” dedi.