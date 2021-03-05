Askeri helikopter HETS’ye rağmen düşmüş

Türkiye bir kez daha şehitlerine ağlıyor. Bitlis Tatvan’da dün biri korgeneral 11 asker yine bir helikopter kazasına kurban gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir” dedi.

Bu açıklama havacılık uzmanlarının kazayla ilgili en güçlü ihtimal olarak gösterdiği; görüş mesafesinin limitlerin altına düşmesi nedeniyle pilotun önündeki engeli göremediği yönündeki değerlendirmelerini güçlendirdi.

HELİKOPTER ENGEL TESPİT SİSTEMİ (HETS)

Bu tespit 2017 yılında Şırnak'ta yüksek gerilim hattına takılarak düşen ve biri tümgeneral 13 askerin şehit olduğu kaza sonrası yaşanan tartışmaları akıllara getirdi.

Kato Dağı’nda PKK’ya karşı yürütülen operasyonun komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Türkiye’nin ilk kadın Jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut ve 11 rütbeli askerin şehit olmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan ihmal, AS532 Cougar tipi helikopterde olmayan engel tespit sistemiydi.

İHALE GECİKMİŞTİ…

Yaklaşık 70 bin dolar olduğu söylenen Helikopter Engel Tanıma Sistemi’nin eksikliği yıllar önce tespit edilmiş, 2012 yılında ihaleye çıkılmış ancak bu süreçte sistemin yerli kaynaklarla temininin araştırılması için ihale iptal edilmişti. Daha sonra sürüncemede kalan ihale 6 yıl boyunca sonuçlandırılamadı.

2017’deki kazadan hemen sonra dönemin Başbakanı Binali Yıldırım çok net konuşarak, “Bu tip acil alımlara güvenlik gerekçesiyle muafiyet uygulayacağız ve doğrudan temin cihetine giderek bunu alacaklar. Bu konuda gerekli talimatları verdik” ifadelerini kullanmıştı.

172 HELİKOPTER İÇİN TEDARİK

Kazanın ardından o dönemki adıyla Savunma Sanayii Müşteşarlığı'nın Helikopter Engel Tespit Sistemi (HETS) için harekete geçtiği, TSK bünyesindeki 172 helikoptere HETS sistemi için tedarik faaliyetlerinin başlandığı açıklandı.

Dün meydana gelen kazada askeri helikopterin çarparak kırıma uğraması “Engel Tespit Sistemi olsaydı bu kaza büyük oranda önlenebilirdi” yorumlarına neden oldu.

“HETS VAR VE FAAL”

SÖZCÜ’nün ulaştığı Savunma Sanayi Başkanlığı kaynakları, Engel Tespit Sistemi’nin olmadığı iddiasını yalanladı. Kaynaklar, sistemin bu helikoptere entegre edildiğini ve faal olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, “HETS sisteminin bulunması önündeki engele çarpmayı yüzde 100 önler” diye kesin bir yargıya varmanın doğru olmadığını vurguluyor. Ancak helikopterde Engel Tespit Sistemi’nin olmadığı iddiasının yalanlanmasıyla, pilotun önünü göremediği için bir engele veya oryantasyon bozukluğu yaşadığı için yer ve göğü karıştırarak yere çarptığı iddiası zayıfladı. Bu durumda diğer ihtimaller tekrar gündeme geldi.

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