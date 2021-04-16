Askerlik yerleri açıklandı: Mayıs celbi askerlik yeri sorgulama ekranı…

Gelecek celp döneminde askere gidecek birçok vatandaş vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor ve askerlik yerleri bugün açıklandı. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanacak? ASAL askerlik yerleri sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde…

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.”

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA LİNKİ

E DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür