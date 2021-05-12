‘Askıda Fatura’ 50 milyon lirayı geçti… İmamoğlu çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl mayıs ayında pandeminin ekonomik etkilerinin hissedilmeye başlandığı dönemde “Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı ile “Askıda Fatura” kampanyası başlattı.

İhtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getiren destek kampanyası kısa sürede bir yardım hareketine dönüştü. “Askıda Fatura” paketine, “Aile Destek Paketi”, “Anne-Bebek Destek Paketi”, “Eğitim Destek Paketi” eklendi. İhtiyaç sahipleri ve hayırseverler, “askidafatura.ibb.gov.tr” adresi üzerinde eşleşti.

Bir yılını dolduran yardım seferberliği ile bugüne dek ihtiyaç sahiplerine, hayırseverler tarafından yapılan yardım 50 milyon lirayı geçti.

“HAYRA ORTAK OLUN”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yardım kampanyasının son durumunu duyurarak bayram nedeniyle hayırseverlere de çağrı yaptı. İmamoğlu “Alan el veren eli görmedi, destek 50 milyonu buldu. Dünyaya örnek olan, İstanbul’un dayanışma ağı Askıda Fatura kimseyi darda bırakmıyor, yoksulluğu paylaşıyor. Bayramda da tüm vatandaşlarımızı bu hayra ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

KAMPANYADA SON DURUM

İBB'nin yardım seferberliği ile 50 milyon 105 bin lirayı bulan desteğin; 37.9 milyon lirası Askıda Fatura, 5.6 milyon lirası Aile Destek Paketi, 3.9 milyon lirası Anne-Bebek Destek paketi, 2.5 milyon lirası Eğitim Destek Paketi aracılığı ile yapıldı.

Şu an itibari ile askıdan 262 bin 993 fatura alınırken 70 bin 930 fatura hala ödenmeyi bekliyor. Aile Destek Paketi ile 35 bin 595 aile eşleşirken, 26 bin 458 aile beklemede.

22 bin 490 eşleşmenin olduğu Anne-Bebek Destek paketinden yararlanmayı bekleyen anne-bebek sayısı 11 bin 713. Eğitim desteğinden bugüne dek 10 bin 13 genç yararlanırken bin 621 genç destek almak için bekliyor.