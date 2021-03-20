Atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’ne göre; Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Iğdır, İzmir, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, Şırnak, Karaman, Hakkari, Bolu, Osmaniye ve Konya’ya yeni müftü atamaları yapıldı.

BÜYÜKLEÇİ ATAMALARI

Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ile Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa- Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş, Nijerya Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar atandı.

99 KAYMAKAM ADAYININ ATAMASI YAPILDI

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarından 99’unun ataması yapıldı. Ayrıca, 19 ilçenin kaymakamı da başka ilçelere yine kaymakam, vali yardımcısı ve valilik hukuk müşavirliği görevlerine getirildi. (DHA)