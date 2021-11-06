Atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı İl Milli Eğitim Müdürleri değişti. Bürokraside görevden alma ve yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, İş Başmüfettişi Serhat Kahraman atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz, SGK Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkerim Aydındağ ve Ahmet Özgüven atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı ve yerine Metin Çakır atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliğine ise Ersoy Aksoy atandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı Adana İl Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevden alındı.

Görevden alınan il milli eğitim müdürlerinin yerlerine; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha Aldoğan atandı. (DHA)